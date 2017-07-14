文化部104年從開發邊緣搶救台北機廠，並指定全區為國定古蹟，14日帶領媒體參觀廠區。為讓民眾親近及體驗文化資產修復過程，19日起將開放團體導覽，邀民眾見證修復中的台北機廠。中央社記者江佩凌攝 106年7月14日