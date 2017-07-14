李謀偉開庭前向氣爆受害者家屬擁抱致意中央社 (2017-07-14 18:30)
3年前發生的高雄石化氣爆案，高雄地方法院14日召開審判程序庭，李長榮化工董事長李謀偉（後）等到庭。開庭前，李謀偉向部分受害者家屬擁抱致意，他說，希望在氣爆事件3週年前夕探望受害者家屬，但又擔心讓家屬觸景傷情，目前尚在規劃。中央社記者陳朝福高雄攝 106年7月14日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
- 【Celosa名品】璀璨之美水藍晶鑽戒指
- 【TiMISA】戀愛軌跡-尊爵黑 純鈦戒指(寬)
- 【那魯灣】台灣厚切大里肌豬排 40片(每包2片/200g/共20包)
- HAPPYHOME 民宿風5尺床箱型雙人床-不含床墊-床頭櫃5U7-7250
- 【麥雪爾】鑽飾花朵領鏤空針織外套
- 【EDOX】WRC大視窗小秒針碳纖維腕錶-橘時標(6400837NNOR)
- COACH 馬車C LOGO PVC三層肩背包(巧克力)
- 【促銷】飛利浦PHILIPS 32吋LED 液晶顯示器+視訊盒 32PHH52
- 【DKNY】魅力潮流時尚陶瓷腕錶(黑 NY8549)
- Panasonic國際602L六門變頻冰箱NR-F602VT-R1含配送到府+標
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》