3年前發生的高雄石化氣爆案，高雄地方法院14日召開審判程序庭，李長榮化工董事長李謀偉（後）等到庭。開庭前，李謀偉向部分受害者家屬擁抱致意，他說，希望在氣爆事件3週年前夕探望受害者家屬，但又擔心讓家屬觸景傷情，目前尚在規劃。中央社記者陳朝福高雄攝 106年7月14日