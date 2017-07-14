市區高樓多 北市將訂定消防搶救計畫（2）中央社 (2017-07-14 18:30)
為確保市區高層建築物防火安全，台北市消防局與台北遠東國際大飯店14日聯合舉辦消防演練。消防局表示，未來會針對20層以上建築物，訂定消防搶救計畫及定期走位演練。（台北市消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年7月14日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
- 日本Hanna Hula-大容量休閒後背包(土耳其藍)
- AROPEC Tri-Compresss女款連身三鐵衣 前開式
- 【Celosa名品】雅緻風情晶鑽墜鍊
- RAY BAN眼鏡 經典品牌/黑#RB5154 2000
- 【SWAROVSKI施華洛世奇】水晶鑽超值套組(白)
- Longchamp 折疊大型長提把水餃包-淺藍色
- 【epos】經典超薄獨立小秒針機械腕錶-金屬灰(3408.208.20.1
- 【范倫鐵諾˙古柏】范倫鐵諾不鏽鋼錶殼 錶帶 真三眼手錶 原
- QNAP威聯通 TVS-1282T-i7-32GG 12Bay網路儲存伺服器
- 【TOMMY HILFIGER】Windsurf 大錶冠女錶-珍珠貝/白(M178113
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】