市區高樓多 北市將訂定消防搶救計畫（1）中央社 (2017-07-14 18:30)
為確保市區高層建築物防火安全，台北市消防局與台北遠東國際大飯店14日聯合舉辦消防演練。消防局表示，未來會針對20層以上建築物，訂定消防搶救計畫及定期走位演練。（台北市消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 106年7月14日
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