彰化1對男女陳屍田邊 檢警調查中央社 (2017-07-14 18:30)
彰化縣溪州鄉1名農民早起巡田，發現有1男1女陳屍在田邊，農田旁的水溝還有1輛機車，檢警會同法醫仍在現場勘驗，盼釐清2人死因。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 106年7月14日
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
- EMPORIO ARMANI Classic 簡約內斂時尚腕錶-銀色/43mm
- New Balance 男鞋 經典復古鞋 黑白 ML009UTB
- 【Ogival 】愛其華 山茶花 黃玉系列 珠寶錶(305-11DLR)
- 【OBAKU】纖薄哲學二針時尚腕錶(黑金V143XGBRB)
- 【Standel】 詩丹麗 美媛真鑽陶瓷腕錶-黑/28mm(3S2622SDD)
- 【蕾帝兒珠寶】-花蝶戀曲綠曜戒
- 【ORIENT】奢華時尚陶瓷日曆腕錶(FUT0F001W)
- Longchamp Le Foulonne荔枝紋牛皮手提/肩背包-棕色
- 超厚 4CM 淡彩馬卡龍色系遊戲摺疊墊(2入組)
- Manfrotto 曼富圖 MINIBEE 120 旗艦級小蜜蜂雙肩背包
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》