彰化警方前往台中破獲龐大兩岸婚友詐騙集團逮十嫌犯中廣新聞網 (2017-07-14 18:10)
彰化縣警局前往台中市破獲兩岸婚友詐騙集團，以優勢警力搗破兩處詐騙機房、逮捕十名嫌犯；警方初步清查，這個詐騙集團以網路聊天室「世紀佳緣」為平臺，專挑大陸年輕未婚女子為詐騙對象，受害女子眾多，獲利在上千萬元以上。（李河錫報導）
彰化縣警局刑警大隊表示，在今年三月間就接獲線報指出，以黃姓主嫌為首的詐騙集團，又在臺中市設立詐騙機房，專挑中國大陸女子騙取錢財，經報請彰化地檢署檢察官廖偉志指揮偵辦，歷經四個月追查，伺時機成熟會同保安隊霹靂小組與科技偵查隊兵分多路，同步前往臺中市樂業南路和北屯區建和路，搗破兩處詐騙機房，當場逮捕黃姓主嫌，以及莊姓、周姓、郭姓、卓姓和唐姓等十位共犯；警方初步清查，這個犯罪集團是以網路聊天室「世紀佳緣」為平臺，還自行拍照上傳，佯稱是台灣富二代，專挑對岸年輕未婚女子為詐騙對象，先發聊天訊息交談，以結婚為前提，取得信任後，再交由二線黃姓主嫌假冒移民官，謊稱需轉帳數萬元不等人民幣當保證金，才可辦理簽證入境臺灣。
經初步清查，受害的大陸女子相當眾多，嫌犯出入都還駕駛賓士等名貴轎車，不法獲利超過上千萬，全案經偵訊後依違反詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並將黃姓主嫌向彰化地院聲請羈押禁見。
（翻攝：李河錫）
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