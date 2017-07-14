翻轉新勢力 三重區公所為新住民學童授課台灣好新聞報 (2017-07-14 17:04)
記者羅綸宏／新北報導
為了充實新住民學童暑期生活，新北市三重區公所特別與新住民全能教育學苑發展協會合作，在三光國小舉辦的「翻轉新勢力、改變無限大」系列課程，第一堂的性別友善課程，希望紮根新住民家庭孩子的性平教育。
小朋友口齒伶俐，正確回答兩性平權的問題，讓老師相當讚賞。這是三重區公所與新北市新住民全能教育學苑發展協會，共同在三光國小舉辦的「翻轉新勢力、改變無限大」系列課程，第一堂的性別友善課程，希望紮根新住民家庭孩子的性平教育。
三重區副區長林偉雄表示，舉辦這項課程是希望孩子從小就能接觸性平教育，希望他們能成為性別平等的小尖兵。
為了照顧經濟弱勢的新住民學童，新住民全能教育學苑發展協會，除了成立「孩子的秘密基地」，給予平常的課後輔導，也在國際扶輪社的贊助下，開辦暑期「幸福小學堂」，而這次又獲得三重區公所的大力協助，讓協會執行長鄭晴相當感激。
新住民全能教育學苑發展協會執行長鄭晴指出，現在小朋友很早熟，學校也有很多男女生的問題，因此除了注重課業外，也要培養孩子正確觀念，感謝三重區公所，來為孩子們上這麼棒的課程。
相信在公部門及民間團體的努力下，這群新台灣之子不會輸在起跑點上，每一位都能昂首闊步，迎向光明的未來。
關鍵字：
下一則：8旬老翁遭妻潑硝強水 送醫急救
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
pdc 按摩霜．青春按摩霜．佰松 按摩霜．泥狀角質按摩霜．Webner 按摩霜．除紋按摩霜．賦活按摩霜．帕瑪氏 除紋按摩霜．MOONPEARL 按摩霜．角質按摩霜．茵芙莎泥狀角質按摩霜．優白 按摩霜．EXTRA 按摩霜．LIERAC 按摩霜．高絲 按摩霜．KEUNE 按摩霜．IPSA 按摩霜．泥狀角質按摩霜 EX．帕瑪氏 按摩霜．ELIXIR 按摩霜．KOSE 按摩霜．MIKIMOTO 按摩霜．Infinity 按摩霜．Shiseido 按摩霜．Natural 按摩霜．aqmw 按摩霜．卸妝 按摩霜．按摩霜 頭皮．SANA 按摩霜．身體按摩霜
- WD 企業級Re 500GB 3.5吋SATA硬碟(WD5003ABYZ)
- 【&MORE愛迪莫鈦鍺】MAGIC項鍊『愛無禁』(對鍊)
- 【送玻璃貼】 華碩 ASUS ZenWatch3 WI503Q IP67防塵防水智
- Homelike 珀西5x7滑門附鏡衣櫥 三色
- LONGCHAMP經典摺疊長提把水餃包-小/駝
- CHANEL 香奈兒 CHANCE 淡香水 EDT 50ml
- Nikon AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED (公司貨)
- 【Rosemont 】茶香玫瑰系列 III 復古時尚錶(RS022-03MT銀色
- 【LOVE樂芙】捷克白鱷皮面5尺床片
- 【NAVA DESIGN】Wherever 時空旅人雙時區腕錶-綠(ND-O450G)
愛車被「靠腰拍照」 超跑將軍怒：想把妳碎屍萬段【NOWnews今日新聞】
母為錢淪為洩慾工具 兒辯：是她引誘我【NOWnews今日新聞】
小叔強睡大嫂5年 分手還把她打成「豬頭」【NOWnews今日新聞】
為省20元教唆砸店 店家提告恐賠20萬【NOWnews今日新聞】
疾風驟雨 嘉義東石海之夏祭緊急暫停（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》