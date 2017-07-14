記者羅綸宏／新北報導

為了充實新住民學童暑期生活，新北市三重區公所特別與新住民全能教育學苑發展協會合作，在三光國小舉辦的「翻轉新勢力、改變無限大」系列課程，第一堂的性別友善課程，希望紮根新住民家庭孩子的性平教育。

小朋友口齒伶俐，正確回答兩性平權的問題，讓老師相當讚賞。這是三重區公所與新北市新住民全能教育學苑發展協會，共同在三光國小舉辦的「翻轉新勢力、改變無限大」系列課程，第一堂的性別友善課程，希望紮根新住民家庭孩子的性平教育。

三重區副區長林偉雄表示，舉辦這項課程是希望孩子從小就能接觸性平教育，希望他們能成為性別平等的小尖兵。

為了照顧經濟弱勢的新住民學童，新住民全能教育學苑發展協會，除了成立「孩子的秘密基地」，給予平常的課後輔導，也在國際扶輪社的贊助下，開辦暑期「幸福小學堂」，而這次又獲得三重區公所的大力協助，讓協會執行長鄭晴相當感激。

新住民全能教育學苑發展協會執行長鄭晴指出，現在小朋友很早熟，學校也有很多男女生的問題，因此除了注重課業外，也要培養孩子正確觀念，感謝三重區公所，來為孩子們上這麼棒的課程。

相信在公部門及民間團體的努力下，這群新台灣之子不會輸在起跑點上，每一位都能昂首闊步，迎向光明的未來。