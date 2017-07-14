華裔青年設計遊戲 教國小生開口說英語台灣好新聞報 (2017-07-14 17:16)
記者邱世明／新北報導
說到要學英文，很多人的直接聯想就是背單字、學文法，對台灣的學生來說，學英文往往是為了應付考試，反而忽略語言是用來溝通的本質。為了鼓勵孩子開口說英文，有一群來自海外的華裔青年來到新北市石碇區，把國外的教學設計帶進校園，讓小朋友在遊戲中自然學會英文。
跟著台上老師複誦，石碇和平國小的學生，邊學英語單字，還不忘寫在練習本上，透過分組競賽的遊戲中學習。走進另一間教室，孩子們拿起畫筆，複習剛學過的英語顏色單字，還設計自己的專屬背包，學英文不用刻意記，反倒讓小朋友更有興趣。
已經連續舉辦第5年的華裔青年英語營，邀集來自美國、加拿大等地的華裔青年來到石碇區，幫當地的和平、石碇和永定國小66位學生，設計教學內容，結合室內的課堂活動和戶外的體育競賽，把國外的教學模式帶進台灣，讓孩子不用出國，也能有留學的學習環境。
讓從小在國外長大的華裔青年，回到台灣感受家鄉文化，也希望透過交流，讓偏鄉的孩子有更多英語學習資源，度過一個充實的暑假。
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