新北幸福推手 朱立倫表揚206績優宗教團體台灣好新聞報 (2017-07-14 17:18)
記者羅綸宏／新北報導
為了感謝宗教團體的無私付出，新北市每年都會舉辦績優宗教團體表揚大會，今年共有206個宗教團體，分別獲頒公益慈善、社會教化及個人貢獻等獎項。朱立倫除了感謝各宗教團體的貢獻，也期望大家繼續發揮大愛精神，讓社會更安定祥和。
新北市長朱立倫逐一頒發獎牌，氣氛相當溫馨。為了感謝宗教團體的無私奉獻，新北市府每年都會舉辦績優宗教團體表揚大會，今年共有206個宗教團體，分別獲頒公益慈善、社會教化及個人貢獻等獎項。
新北市長朱立倫表示，光去年的公益捐款就高達2億6千多萬，創歷年新高，今天表揚的宗教團體、宗教個人，都是我們非常感恩的對象，因為有您讓社會更和諧、因為有您讓大家更平安、因為有您讓社會充滿愛。
宮廟眾多的三重區，今年共有28間獲得這項殊榮，各宮廟都表示，將秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，繼續奉獻服務。
三重先嗇宮總幹事張振隆指出，先嗇宮每年都參與公益活動，包括青少年的「悅讀一夏」，及獨居老人等關懷活動，非常感謝市府的肯定。
三重義天宮主委卓春富表示，我們義天宮多年來秉持媽祖無私奉獻的精神，積極投入社會公益，未來我們會繼續發揚光大。三重玄峰慈惠堂主委黃傳指出，很榮幸能為社會奉獻棉薄之力，只要有需要救助的，都歡迎來玄峰慈惠堂。
宗教具有安定人心、淨化社會的功能，朱立倫除了感謝各宗教團體的貢獻，也期望大家繼續發揮大愛精神，讓社會更安定祥和。
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