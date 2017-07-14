記者辜粲詠／台北報導

喜歡看書的朋友有福了！從7月12日起，台北市環保局在市府中庭舉辦贈書活動，只要攜帶學生證、中低收入戶證明或身心障礙卡，就可以免費索取書籍，一般民眾則是憑15顆廢乾電池來索取，不但傳遞書香也能隨手做環保。

大小朋友表情專注，沉浸在書香世界裡；沒看完也沒關係，還可以帶回家慢慢讀。這是台北市環保局「延慧書庫」移師北市府舉辦的活動，萬本藏書等著書友來挖寶。

將不用的書籍捐出來與人分享，讓弱勢家庭也能享受開卷樂趣。今年除了延慧書庫原有藏書，也有學校與企業共襄盛舉，號召學生捐贈用不到的教科書與課外讀物，造福弱勢民眾。

在拿起手機就可以傳遞訊息、獲得知識的3C當道時代，台北市環保局已經實施多年的延慧書庫，嘉惠眾多家庭。另外鼓勵民眾閱讀書籍並隨手做環保，環保局也建議民眾可以帶著廢電池、光碟片來換藏書與贈品，體驗現場悠閒的閱讀樂趣。