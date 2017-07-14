記者鄧富珍／彰化報導

國立彰化生活美學館於即日起至7月30日止，舉辦「清流激墨-清流畫會作品聯展」，展出畫作七十五幅作品，有興趣的民眾可前往參觀。該畫會緣起於三十年前才華橫溢的水墨大師黃才松老師，當年不辭勞苦播種，馳騁奔波於北中高速公路撒下了的水墨種子，在這份線條與墨韻的交融下，結下深遠的師生緣，讓清流畫會成員更扎實的凝聚一起。

該會會員來自全國各地，亦歷二、三十年的耕耘有成，在藝壇各擁一方：有博、碩士者、有老師教授而桃李滿門者、有公教退休志業創作者，根基不同，學畫過程、環境也各不相同，然而平日精誠相待，彼此砥礪，並依其中心思想｢志於道，據於德，依於仁，游於藝｣，各自潛心藝術創作，掌握筆墨的流動，開拓屬於自己內心世界，畫風也各具特色。

筆走墨游裡藏著深厚的潛力和開發的理想藝術，串聯了時空的感動與共鳴，將綿長悠遠的藝術教育，透過教學與創作，持續在各地推廣水墨藝術，培育卓越優秀的藝術人才。數十年來會員們不負期盼，多人作品獲全國美展、省展、吳三連文藝創作奬、南瀛、大墩、玉山、桃源、新北市美展等首獎者，可謂藝苑掇英、濟濟多士，使得清流畫會成為國內少數優質且富創作力的畫會。展期至7月30日止，展覽相關資訊可上美學館網站查詢。

清流激墨-清流畫會作品聯展