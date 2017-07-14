甄珍年輕時是有名的大美女。（圖／翻攝自甄珍臉書 , 2017.07.14）

影星甄珍與「音樂鬼才」劉家昌因家務事，在網路隔空交戰。甄珍5日首度在臉書發長文，不到6個小時，竟馬上引起臉書總部關注，帳號被鎖，無法再使用臉書發文。今（14）日，甄珍的臉書復活了！

記者詢問甄珍，她笑說，「對啊，我的臉書打開了。」據甄珍表示，「我其實什麼都沒有做，臉書就自己打開了。」對於臉書重新復活，她覺得「有也這樣子，沒也這樣子。」話語中，透露出甄珍的平靜心情，不受外在事物的影響。

問到龍虎山旅館的產權進度，她語氣輕鬆，「律師帶孩子去洛杉磯玩，等他回來才有新進度。」