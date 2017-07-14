甄珍臉書復活 原來靠這招NOWnews今日新聞 (2017-07-14 17:37)
影星甄珍與「音樂鬼才」劉家昌因家務事，在網路隔空交戰。甄珍5日首度在臉書發長文，不到6個小時，竟馬上引起臉書總部關注，帳號被鎖，無法再使用臉書發文。今（14）日，甄珍的臉書復活了！
記者詢問甄珍，她笑說，「對啊，我的臉書打開了。」據甄珍表示，「我其實什麼都沒有做，臉書就自己打開了。」對於臉書重新復活，她覺得「有也這樣子，沒也這樣子。」話語中，透露出甄珍的平靜心情，不受外在事物的影響。
問到龍虎山旅館的產權進度，她語氣輕鬆，「律師帶孩子去洛杉磯玩，等他回來才有新進度。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
奇寧寶 掃地機．AGAiT 掃地機．V-BOT 掃地機．智能 掃地機．無線掃地機．Neo Robot 掃地機．iRobot 掃地機．OSAKI 掃地機．雙眼 掃地機．智能掃地機．AGAiT 掃地機 EC-01．掃地機 neo robot．KOLIN 掃地機．Motely 掃地機．Karcher 電動掃地機 K55．歌林 電動掃地機 TC-RH005．機器人掃地機．icleaner 掃地機．Lisan 掃地機．自動掃地機．妙用可折式充電電動掃地機．掃地機 微星．smart 掃地機．日本 掃地機．除塵 掃地機．LG 掃地機．EC-01 掃地機．掃地機 濾網．Kitty 掃地機．新一代 掃地機
遭爆找牛郎不付錢 劉曉憶說話了【NOWnews今日新聞】
小S飛韓國 與「他」甜曬家庭照【NOWnews今日新聞】
獨╱齊柏林同學友人談導演：好熱情、好天真、壓力好大【NOWnews今日新聞】
齊柏林告別式莊嚴肅穆 遺體火化長眠金寶山【NOWnews今日新聞】
劉樂妍問妹妹：妳是中國人嗎？ 答案竟讓她氣瘋【NOWnews今日新聞】