屏東百大青農開創養殖品牌 進駐農科拚育種



(中央社訊息服務20170714 16:19:29)峰漁股份有限公司今天於農科園區新址舉辦開幕茶會，縣長潘孟安親臨現場祝賀，並表示，傳統產業結合生物科技進駐農科，是農業大學第一屆學員成功的案例，也是青年創業的典範，研發的路途坎坷，峰漁仍屹立不搖，為農業生物科技邁向新的里程碑。會中還有暢銷名廚-蔡萬利主廚及洋食王子-楊勝凱主廚現場示範鱸魚創意料理秀，配上伯大尼之家的小朋友表演熱情打鼓秀，活動現場熱鬧非凡。



峰漁公司創辦人劉建伸表示，本身並無水產養殖相關背景，家裡也不是事養殖業，純粹因為對水產養殖有著無比熱忱而投入養殖業，雖當選105年度養殖組百大青農，但仍深感自己對水產養殖之不足，希望透過與各領域專家學者合作來提升自己在養殖上的經驗，並以技術轉移、產學合作、計畫提擬的方式來加速水產養殖短期目標的實現。



「從無到有的創業之路並不容易」劉建伸指出，經過當養魚學徒、募資、租魚塭、設立養殖公司、開創品牌及推展銷售等經歷，目前也與屏東當地水產養殖合作社及產銷班合作聯盟，並且感謝屏東縣政府、行政院農業委員會水產試驗所及相關單位多方輔導協助。



劉建伸先生是屏東女婿，在長治鄉開創養殖品牌，以循環水及餵養益生菌的獨特養殖方式養殖鱸魚並進行推廣，致力實現友善環境與提供安心食材的理念。劉建伸的妻子王靜儀小姐則是屏東縣政府開辦的農業大學第1屆畢業學員，主修行銷財務管理並致力於產品推廣。



夫妻倆也招募屏東在地7、8年級擁有共同理念之青年夥伴一起加入，品牌事業漸上軌道，並於106年正式進駐屏東縣農業生技園區，希望在園區內除了持續提升水產品品質與創新商品外，更力拼水產養殖前端育種繁養殖研發，期望為台灣漁業養殖種原未來盡一份心力。



峰漁公司目前使用益生菌添加於飼料中增加魚體品質，進而提升產品價值並取得產銷履歷認證、並積極投入永續養殖育種計畫，以保護種原及提供穩定種苗為中長期目標，也發揮年輕人的創意開發水草培養技術並製成文創商品，相當吸睛，有望成為下一個屏東青創之星。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217180.aspx