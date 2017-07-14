為推動低碳城鄉 屏東縣政府完成「屏東縣發展低碳城鄉自治條例(草案)」



(中央社訊息服務20170714 16:10:51)因應全球溫室效應影響加劇氣候變遷現象，屏東縣政府自101年始提出各項推動低碳城鄉計畫之措施，包括積極推動各項資源循環、綠色運輸、綠色能源及節能減碳措施等計畫。自去(105)年亦已積極縝密地展開籌劃「屏東縣發展低碳城鄉自治條例(草案)」，期間歷經多次跨局(處)會議之修正，於今(14)日由副縣長吳麗雪主持「106年度屏東縣低碳家園推動小組第一次委員會議」，並由跨局(處)代表進行審議「屏東縣發展低碳城鄉自治條例(草案)」內容，以有效整合各局處權責業務，打造屏東縣低碳示範城鄉。



配合行政院環境保護署低碳永續家園政策，環保局自101年開始陸續推動低碳永續家園認證評等計畫，主要分為入圍、銅級與銀級三階段評等認證。從村里及社區扎根，向上提升至鄉鎮層級，進一步達成屏東縣層級等不同階段性規劃目標。採用Bottom-up（由下而上）管理作為，迄今完成28個鄉鎮入圍，5個鄉鎮取得銅級認證，配合屏東縣政府各局(處)戮力施政成果，今(106)年預計將再完成5個鄉鎮取得銅級認證，即達成屏東縣縣層級銅級目標。



為能加速階段性目標進程，「屏東縣發展低碳城鄉自治條例(草案)」，全文共分為七章47條條文，滿足民眾生活基本需求為本，內容涵蓋低碳環境教育宣導、低碳生活作為、低碳產業及低碳城鄉建設及管理等項目，未來逐步落實「生活、生態、生產」三生一體之理念，以達到提昇民眾生活福祉、維護環境生態、促進地方產業發展之目標。



訊息來源：屏東縣政府



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