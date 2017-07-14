鳳榮企業股份有限公司大量解僱勞工勞資協商會議



(中央社訊息服務20170714 15:50:22)屏東縣政府13日召開鳳榮企業股份有限公司大量解僱勞工勞資協商會議，協商成立，業者同意資遣費依勞動基準法及勞工退休金條例相關規定計算，並給付預告工資及開立非自願離職證明書。



有關鳳榮企業股份有限公司因本﹝106﹞年7月5日凌晨突然發生火災，因係製造塑膠棧板，火勢一發不可收拾，廠房及原物料等皆於此次火災中付諸一炬。目前公司已停工，短期內尚無法復工，故公司決定大量解僱勞工。



火災發生後，潘縣長即督促相關單位鼎力協助；另，有關該公司員工勞動權益方面，勞工處為保障勞工工作權及調和雇主經營權，並維護社會安定，旋即與資方取得聯繫，就勞資雙方問題協商溝通及提供勞工之加保明細等相關協助。



公司於106年7月10日依大量解僱勞工保護法規定將解僱計畫書通知本府；本府﹝勞工處﹞隨即訂於本﹝106﹞年7月13日上午10時假本縣勞工育樂中心2樓會議室召開勞資協商會議。



勞資協商會議由勞工處林處長德輝主持，負責人亦親自出席參與協商會議，勞資雙方達成共識。協商成立，內容為資遣費依勞動基準法及勞工退休金條例相關規定計算，並給付預告工資及開立非自願離職證明書，並完成個別勞工簽署同意書之法定程序。 為提供被資遣勞工就業服務與職業訓練之相關諮詢，本府﹝勞工處﹞並設置單一窗口之就業服務員﹝林奇芳小姐，聯絡電話08-7558048轉65﹞。



訊息來源：屏東縣政府



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