科博館921園區及車籠埔園區上映3D立體新片 來趟「夏威夷火山」視覺饗宴之旅吧



(中央社訊息服務20170714 15:42:59)科博館921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區自本(106)年8月1日(二)起播映3D立體新片《夏威夷火山國家公園》，與目前播映描述河流生態環境的影片《大河戀》提供觀眾多元的生態洗禮。園區配合新片推出「和海報拍照上傳FB並打卡」的活動，參加即可獲得園區限量紀念小禮物。相關活動及影片播放場次訊息查詢，請洽2園區網站http://www.921emt.edu.tw/及http://cfpp.nmns.edu.tw/。



夏威夷群島位於太平洋中央，是地球上最具地理隔絕性的一群島嶼，距離最近的大陸陸地至少還有3200公里。這裡有世界上最大最長的流動噴發，液態岩漿從地殼與冷卻岩石之間的裂縫中被擠壓出來，這個現象被夏威夷民眾視為是火山女神的憤怒。根據夏威夷傳說，身兼創造者及毀滅者的火山女神佩蕾，當祂在暴怒時會將熔化的噴泉扔向空中，為了平息女神的憤怒，常見的迎賓花圈，就成為取悅女神的最佳貢品。



透過3D實景拍攝，能一睹夏威夷活躍的火山表層，鏡頭帶過火山口，能實際感受到地球的脈動與生命的繁衍變化，地球上有13種不同的氣候帶，在這裡就發現了11種。基拉韋亞峰是全世界最佳的觀星勝地之一，山頂上有13座天文台，是全世界地球地理及地球科學重要的觀測站。



地質學家目前還無法預測火山國家公園下一次的噴發會在甚麼時候，但是透過這部影片的呈現，可看到地質演化的紀錄和動植物生存的韌性，並能藉此傳達當地居民對火山女神的敬畏和順應自然的態度。觀眾凡購票參觀921地震教育園區與車籠埔斷層保存園區，即可進入劇場觀賞，不需再另外購買劇場票券，歡迎民眾來趟夏威夷火山視覺饗宴之旅吧！



訊息來源：國立自然科學博物館



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