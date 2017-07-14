文資新公民教育！鄭麗君：6年為期 邀請大家一起見證修復中的臺北機廠



(中央社訊息服務20170714 14:44:18)文化部104年從開發邊緣搶救臺北機廠，並指定全區為國定古蹟，今(106)年7月19日開始，為了讓大家了解古蹟修復與保存的完整過程，創國內文資修復首例，開放民眾團體預約參加修復中導覽。文化部長鄭麗君今(14)日表示，將以6年為期，自107年至113年啟動6年的台北機廠修復計畫，並邀請民眾成為臺灣鐵道文化的見證人，參與一場獨特的古蹟修復歷程，一步一步實現屬於全體國民的鐵道博物館園區夢想。



文化部自7月19日起開放團體預約修復中的臺北機廠導覽以來，廣受各界熱烈迴響，文化部今日特別邀請媒體記者到場體驗這場以「文資修復中的北廠」為旨趣的導覽活動，同時邀請臺北機廠退休員工到場進行體檢。



鄭麗君說，臺灣的現代化與都市化，與鐵路密不可分。從劉銘傳到日治，鐵路運輸在臺灣建立了雛型，而臺灣最大的鐵路維修基地，也在1935年遷至當時尚屬市郊的臺北機廠現址。這樣的發展，承載著的不單是臺灣的技術歷史、產業歷史，更有豐富的鐵道文化。如同火車南來北往，鐵路傳遞臺灣的現代性發展，也與工作或生活其中的人們，互動產生精彩的生活記憶與文化底蘊。臺北機廠，也成為臺灣的重要歷史現場。



鄭麗君指出，臺北機廠在2012年停止運作，社會各界當時積極奔走，希望推動臺北機廠的全區保存，她在擔任立委時，也曾參與其中。2016年出任文化部長後，向行政院爭取到臺北機廠國家級鐵道博物館建置計畫。從明年開始，往後6年，臺北機廠將進行文化資產的修復工作。而為了讓大家了解古蹟修復與保存的完整過程，文化部將以預約導覽的方式，讓大家見證國定古蹟臺北機廠的修復。也邀請大家一起來參與這個過程，讓我們可以從古蹟修復的6年歷程中，一步步實現鐵道博物館園區的夢想。



次長楊子葆表示，臺北機廠經過初步的環境整備與文資盤點，目前正進行文資修復計畫，第一階段為具有社會文化意涵的總辦公室及員工浴室之規劃設計與修復工程；第二階段進行原動室、柴電工場、鍛冶工場之文資修復；第三階段進行組立工場及博物館建置所需研究、典藏、展示與推廣空間與全區公共服務設施之相關工程，同時亦啟動未來鐵道博物館建置之相關研究與規劃。



今天包括文化部次長楊子葆、文化部文資局副局長邱建發、前廠長羅運斗、前廠長吳文慶及廠長陳武昌廠長等人都到場共襄盛舉，文化部也期待透過6年為期的修復中導覽，連結臺北機廠與老員工、人民的共同記憶，真實貼切的協助重建臺灣現代產業史、勞動史、藝術史，反映鐡道文化所穿越的整個時代！(廣告)



訊息來源：文化部



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