南大與義大利沙列諾大學共同建置AI人機合作國際平台



(中央社訊息服務20170714 14:31:55)國立臺南大學與成功大學及日本首都大學東京(TMU),並結合臺南市及高雄市政府教育局與哈瑪星科技公司等單位共同合作,獲科技部補助數位經濟創新前瞻計畫。為爭取更多國際研究合作資源並擴展未來合作效益,南大知識中心李健興主任邀請日本大阪府立大學(OPU)及首都大學東京(TMU)研究團隊,共同參訪臉書人工智慧研究院(FAIR)巴黎實驗室,並且拜訪義大利沙列諾大學(University of Sannio)校長,爭取更多的國際合作與研究資源。



南大與日本團隊於7月7日參訪法國臉書人工智慧實驗室,李健興教授特別介紹臺灣團隊過去10年邀請紅面棋王周俊勳與法國INRIA合作研究概況,並說明南大團隊使用FAIR開源軟體建置之雲端學習平台,及未來與日本首都大學東京Kubota教授實驗室結合機器人於未來教育學習領域中,人類與機器人共同學習之創新應用。



同時,南大團隊也邀請臺灣紅面棋王周俊勳於7月9日共同訪問義大利沙列諾大學及Vincezo Loia教授團隊,並且與高雄大學洪宗貝教授共同規劃於9月初邀請義大利學者至臺南及高雄與學生共同進行短期課程及相關研究。此外,義大利沙列諾大學Aurelio Tommasetti校長特地安排與李健興教授與紅面棋王周俊勳共進午餐。Aurelio Tommasetti校長提到該校學生將於今年8月到臺灣參與世界大學運動會,如果時間許可,他將親自來臺為選手加油,並規劃拜訪國內相關大學或研究單位。



南大李健興教授表示,此行南大知識中心與另一所義大利大學(University of Sannio)工程學系達成未來合作研究共識並簽署合作備忘錄,也邀請到拿坡里費德里克二世大學(University of Naples Federico II)加入南大團隊,未來將與三所義大利大學合作,共同參與科技部人工智慧於未來教育學習應用上的國際合作計畫,南大期望未來能夠藉由人類與機器人共同學習成長,提供更優質創新前瞻的科技教育學習環境。



