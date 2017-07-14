不一樣新鮮人暑假上學去 正修美籍師圓植物人大學夢



(中央社訊息服務20170714 13:30:13)正修科大美籍助理教授雷卡洛幫植物人圓大學夢!正修科大應用外語系美籍老師雷卡洛一家人今天帶林奕成和媽媽參觀正修美麗的校園，並在語言學習中心為奕成上課，一圓奕成大學念書的夢，林媽媽語帶哽咽的說，能完成兒子在大學上課的夢，感到非常開心，希望有更多善心人士也能到創世基金會當志工、捐發票，幫助更多植物人。 正當莘莘學子享受多采多姿的暑假生活，規劃新學期新課程的同時，對植物人林奕成來說，上學、放暑假已是遙遙無期的夢想，89年當時高三的奕成因車禍「意外」成了植物人，人生就此停格，每當鳳凰花開時，奕成的媽媽總是特別惆悵，常說我們家林奕成本來是要上大學的，現在卻一直躺在病床上，不知道那一天才可以去大學念書。 正修科大應用外語系助理教授雷卡洛(Carl Ray)今年暑假沒回美國，一家人到創世鳳山院擔任義工，協助擦床、環境清潔、讀報，與家屬閒話家常得知奕成媽媽的夢想，決定幫他們圓夢。 林奕成今天在媽媽及創世基金會院長林瑪俐陪同下，搭復康巴士來到正修科大，圓大學上課的夢，應外系美籍助理教授雷卡洛一家人早已在學校等候，首先為奕成導覽美麗的校園，這裡是籃球場、這棵是陪著正修師生50多年的守護樹、這裡是學生活動中心，一一介紹大學校園的環境，坐在輪椅的奕成張大嘴笑得開心，令一旁的林媽媽感動到頻頻拭淚。 美籍助理教授雷卡洛並在應外系語言學習中心為奕成上課，以彩色字卡吸引奕成的注意，問他認不認識Apple、Candy、Cat等單字，奕成則回以淺淺的笑容，雷卡洛並為奕成上了一門「老鼠報恩」的寓言故事，翻動圖文並茂的故事書，活潑生動的敘說著故事情節，奕成似有所知的點頭、微笑。 雷卡洛並有感而發的表示，儘管暑假未能回美國，能為台灣弱勢朋友做一些事，感到非常開心，未來有機會也會帶領學生一起關懷植物人。 現年35歲的林奕成，101年入住創世鳳山院，第一次可以坐在大學教室裡，媽媽說，謝謝創世除幫忙照顧奕成，還幫她圓夢，很感謝正修科大讓奕成能在大學上課。 創世基金會鳳山分會院長林瑪俐說，創世鳳山院目前安養70位植物人，到植物人住家服務130個家庭，希望每一位認同創世服務理念的朋友，不論是什麼身分，那一種國籍，都可以一起來協助植物人，那怕是一張發票、一塊錢，或是抽空到安養院做義工，對基金會都是一種鼓勵，愛心無國界支持專線(07)790-5897。



訊息來源：正修科技大學



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