林全沒上台 行政院記者會報告前瞻中央社 (2017-07-14 14:57)
（中央社記者翟思嘉台北14日電）立法院衝突下，行政院長林全始終沒有機會報告前瞻，行政院下午3時預計舉行記者會，針對前瞻計畫，邀請主計總處、國發會、交通部、經濟部、科技部、衛福部首長出席。
立法院臨時會今天邀請行政院長林全報告前瞻基礎建設特別預算案，但因朝野立法委員爆發嚴重推擠衝突，林全始終沒有機會上台。院會最後表決通過民進黨團提議，林全不用再上台報告並備詢。
不過，行政院仍在下午3時舉行記者會，報告前瞻相關事項。林全及行政院發言人徐國勇、主計總處主計長朱澤民、國發會主委陳添枝、交通部部長賀陳旦、經濟部部長李世光、科技部部長陳良基、衛福部部長陳時中皆出席。1060714
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