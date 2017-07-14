（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市房屋稅今年起連3年調漲，投入下屆市長民進黨提名初選的前立委李俊毅今天表示，台南市應實施自住房屋的房屋稅補貼政策公投，以化解民怨。



李俊毅今天在北區東興里舉辦首場公投說明會時指出，他和各里民眾座談，得知房屋稅調漲的反彈聲浪後，決定推動房屋稅改革。



他表示，房屋稅爭議，大法官早已解釋應檢討修正，但未修法，市長也沒有修法權力，但可實施補貼政策，依土地法第187條規定「建築改良物為自住房屋時，免予徵稅」，實施自住房屋的房屋稅補貼政策公投。



李俊毅說，民眾若同意補貼政策，公投通過6個月後就會實施。說明會現場隨即展開連署，獲數十人響應，李俊毅服務處說，將設立連署站連署，粉絲頁也會提供連署書下載。



台南市房屋稅連3年調漲，今年54%，明年65%，後年81%。1060714