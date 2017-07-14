花漾台中館 24位主廚推花博饗宴中央社 (2017-07-14 14:35)
（中央社記者郝雪卿台中14日電）「2017台灣美食展─花漾台中館」將於台北世貿展覽館登場，台中市政府今天邀請24位主廚以台中特色食材推出花博饗宴，副市長張光瑤說，歡迎明年前往台中參加花博盛會。
「花漾台中館」宣傳活動今天在草悟道登場，集結台中市飯店、餐廳、下午茶及婚宴業者齊聚一堂，台中國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、市議員江肇國等人也共襄盛舉，共同迎接即將展開的美食饗宴。
張光瑤指出，透過美食的魅力為明年盛會暖身，也將中市農產品推廣出去，創造觀光產值及經濟效益。歡迎大家多多前往參觀感受美食魅力，也邀請大家明年「相招來台中」參與花博盛會，體驗台中魅力。
台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台灣美食展從去年開始結合花卉元素，規劃以三部曲的方式為花博盛會暖身，今年「花漾台中館」將於21至24日在台北世貿展覽館一館舉行，共24位主廚展現台中美食生活，而明年也預計擴大邀請更多主廚共同參與，邀請大家一起透過美食迎接花博盛會。
台灣美食展由台灣觀光協會主辦，市府說，整合各飯店、餐廳、下午茶及婚宴業者，以「台中一天的生活」為題打造花漾台中館，並由24位主廚以台中在地的梧棲透抽、谷關虹鱒、大雅紅薏仁及小麥、霧峰香米、大甲芋頭、外埔火龍果、東勢高接梨等食材，結合后里、豐原、外埔盛產的花卉、糕餅及農產等元素，推出包括早、午、晚餐及下午茶的美食饗宴。1060714
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Ice-Watch 悸動系列 率性品味手錶-白/53mm
- 【Celosa名品】甜蜜晶鑽耳環
- 【麥雪爾】鑽飾Ｖ領橫條紋透膚絲質上衣
- 【epos】Originale 原創系列 超薄機械腕錶(3420.152.20.14.
- Longchamp 厚尼龍中型長柄水餃包-櫻花粉
- BURBERRY 經典戰馬格紋多功能短夾
- ASUS UX330UA 13.3吋FHD/i5-7200U/8G/512G SSD 極致輕薄高
- 【OSPREY】新款 Quasar28 輕量多功能背包/電腦背包_ 藍
- HITACHI 日立RG620GJXW(琉璃白) 日本原裝進口變頻冰箱615公
- 【LICORNE】Twilight 曙光系列 時尚腕錶-黑/白字(LI016BBBA
本報透視集--蔣介石消失的背後【中央網路報】
時力遭網友爆料專業培養網軍 黃國昌罷免日倒數中【Kairos 風向新聞】
轟北車聯防中心 柯文哲要交部解決問題【中央社】
話不投機 苗栗市長疑打傷縣府副處長【中央社】
駁內閣改組 府：臆測情節 無評論價值【中央廣播電台】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》