（中央社記者郝雪卿台中14日電）「2017台灣美食展─花漾台中館」將於台北世貿展覽館登場，台中市政府今天邀請24位主廚以台中特色食材推出花博饗宴，副市長張光瑤說，歡迎明年前往台中參加花博盛會。



「花漾台中館」宣傳活動今天在草悟道登場，集結台中市飯店、餐廳、下午茶及婚宴業者齊聚一堂，台中國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市觀光旅館商業同業公會理事長廖國宏、市議員江肇國等人也共襄盛舉，共同迎接即將展開的美食饗宴。



張光瑤指出，透過美食的魅力為明年盛會暖身，也將中市農產品推廣出去，創造觀光產值及經濟效益。歡迎大家多多前往參觀感受美食魅力，也邀請大家明年「相招來台中」參與花博盛會，體驗台中魅力。



台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台灣美食展從去年開始結合花卉元素，規劃以三部曲的方式為花博盛會暖身，今年「花漾台中館」將於21至24日在台北世貿展覽館一館舉行，共24位主廚展現台中美食生活，而明年也預計擴大邀請更多主廚共同參與，邀請大家一起透過美食迎接花博盛會。



台灣美食展由台灣觀光協會主辦，市府說，整合各飯店、餐廳、下午茶及婚宴業者，以「台中一天的生活」為題打造花漾台中館，並由24位主廚以台中在地的梧棲透抽、谷關虹鱒、大雅紅薏仁及小麥、霧峰香米、大甲芋頭、外埔火龍果、東勢高接梨等食材，結合后里、豐原、外埔盛產的花卉、糕餅及農產等元素，推出包括早、午、晚餐及下午茶的美食饗宴。1060714