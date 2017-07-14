秘魯前總統烏馬拉(Ollanta Humala)及其妻子疑似曾收受巴西建設公司Odebrecht非法選舉獻金，路透社報導，法官已判決將兩人審前羈押長達18個月，兩人隨後於13日晚間投案。檢方則準備以洗錢等罪名起訴他們。

烏馬拉是鄰國巴西的大型賄賂醜聞案延燒至秘魯之後，被法官康謝普遜(Richard Concepcion)下令關押的第二位前總統。而這項判決結果也在為期兩天的公開審訊中，受到烏馬拉夫妻的支持者粗魯嘲諷。

檢察官華瑞茲(German Juarez)引述賄賂醜聞案主角─巴西建商Odebrecht前主管的證詞，指控烏馬拉及其妻子艾瑞迪亞(Nadine Heredia)收受該公司300萬美元。

華瑞茲還控訴兩人收受委內瑞拉已故前總統查維斯(Hugo Chavez)以非法方式取得的現金。他說，「這兒有名總統(指烏馬拉)登上總統大位治理我們，而他的選戰卻是建立在非法金錢之上。這是很嚴重的事，因為它在道德層面傷害了社會。」

曾為軍人、舉止溫文的烏馬拉在2011至2016年統治秘魯，是秘魯民族主義黨(PNP)的創辦人，妻子則為政黨共同創辦人。在法院判決之後，烏馬拉與妻子立即投案，兩人都否認罪行，並稱自己被審前羈押並不公平。