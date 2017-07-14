因應立法院要求，中選會將調整各縣市立委分配名額。為了解各界對於各縣市選出之立委名額分配計算方式建議，中選會將於全台舉辦3場公聽會，廣徵各界意見。

立法院去年審查總預算時，認為中選會現行計算各縣市立委名額分配的方式恐有違反憲法「依人口比例分配」的規定，且缺乏法律依據，要求中選會應檢討並提出修法建議條文。因此，中選會將根據相關規定，以今年11月底的戶籍統計人口數，重新分配各選區名額。

中選會14日表示，為廣徵社會各界意見，中選會將分別在北、中、南區共舉辦3場公聽會，做為辦理立委名額分配及選舉區劃分檢討參考。根據中選會規劃，首場於18日上午10時在台北市選委會舉辦，由中選會副主委陳文生主持；第二場在中區舉辦，於21日下午2時30分在台中市選委會登場，由中選會選務處處長高美莉主持；第三場於27日下午2時30分在高雄市選委會舉辦，也由陳文生主持。

中選會指出，公聽會參加人員包括立委、各政黨、立法院各黨團以及學者專家，原則上採一輪發言，每人發言時間為5分鐘。