劉曉波病逝 時代力量籲關注劉霞安危中央社 (2017-07-14 14:33)
（中央社記者陳俊華台北14日電）諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝，時代力量今天譴責中國政府一再侵害人權、踐踏生命權的暴行，同時也請大家在緬懷劉曉波之際，也應關注劉霞女士的安危。
時代力量今天發布聲明表示，劉曉波逝世，國際社會同哀，時代力量譴責中國政府一再侵害人權、踐踏生命權的暴行，同時也請關心民主自由的朋友們，在緬懷劉曉波推動中國民主發展的付出與犧牲之際，也應關注劉霞女士的安危。
時代力量呼籲，中國政府停止對劉霞及劉曉波家屬的非法軟禁和迫害，中國政府這一切打壓人民基本權利的殘酷手段，是獨裁者維持最後統治的權宜之計，無法阻擋民主人權在中國生根茁壯。1060714
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