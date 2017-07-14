（中央社記者林長順新北14日電）新北市府大樓被巨大章魚占領了？色彩鮮豔、隨風搖動的超巨大章魚腳吸引民眾的目光，原來這是「2017新北市兒童藝術節」的巨型裝置藝術。



除了盤踞市府的章魚怪，在廣場周邊大大小小造型不同的可愛的怪獸，讓市民廣場有滿滿的童趣氛圍。



新北市文化局說，今年兒童藝術節以「歡迎光臨怪獸島」為主題，市民廣場化身為一座怪獸島，主要活動將在8月4日至8月13日登場，眾多的怪獸公共藝術裝置則在昨天搶先亮相，由國內外藝術家帶來超過30隻各具特色的怪獸作品，藝術與樂趣兼具，吸引大小朋友的目光。



盤踞在市府大樓的「章魚佔領」，出自英國街頭藝術家「痞子路克」（Filthy Luker），他的作品四處偷襲各大城市，這次將大章魚藏身新北市政府，10隻10公尺長的大觸角，隨風搖動宛，帶給觀眾不同藝術想像。



台灣新銳藝術家賴冠仲特別為活動打造的4隻Q版恐龍「馬卡龍」，高達3米，是怪獸朋友中的正義尖兵，將帶著其他怪獸們一起抵抗盤踞市府的章魚怪。



另外，還有蔡潔莘帶來的「讓我們今天就擁抱吧！」、劉育明作品「小黑」等，滿滿的怪獸要給小朋友一個難忘的暑假。1060714