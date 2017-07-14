（中央社記者梁珮綺台北14日電）原來，台北市第一間24小時的統一超商是在民國69年開張、第一間麥當勞在73年成立，台北市文獻館耗費7年時間，編纂「續修台北市志」，內容詳載台北市的發展。



「續修台北市志」發表會今天在市長官邸藝文沙龍召開，75年時，前台北市長許水德擔任「台北市志」監修者，史學專家曾迺碩為總纂，在80年時完成11卷49冊的「重修台北市志」，斷代上起史前，下迄70年底。



台北市長柯文哲上任後，擔任「續修台北市志」監修人，中興大學文學院長黃秀政為總纂，以71年1月為上限、下迄100年12月底，共計11卷33篇，詳述台北市的變化。柯文哲致詞時表示，「66年念大學以後來台北，（續修台北市志）寫的這些歷史跟我生活經驗一致。」



許水德致詞時則笑說，自己在市長官邸住了3年，當時有大樹，「算命的叫我不要住，說不太好，太陰了，我說我沒有家，不住不行。」結果某次颱風，樹因此砍了，自然就好了。



許水德說，「後來吳伯雄沒有住（市長官邸），他不敢住。」現場一片哄堂大笑。他說，「黃大洲住了一段時期，陳水扁時就沒有啦！改為文藝沙龍。」1060714