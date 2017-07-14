（中央社記者程啟峰高雄14日電）為拚暑假觀光，台東縣政府即日起祭出「英語查碴看」活動，徵求各地民眾為縣內錯誤公共空間及台東官網英語標示除錯有獎活動，縣府今天向高雄民眾招手，呼籲踴躍來台東找碴。



南迴鐵路串連高雄與台東，每逢假日及暑假幾乎班班客滿，一票難求，台東這塊後花園美地經常吸引高雄民眾探訪。



台東縣政府即日起啟動這項英語標示除錯活動「英語查碴看」，力邀各地民眾成為英語除錯小尖兵來台東找出錯誤英語標示。



活動即日起至8月14日止，凡台東縣內民眾、觀光遊客均可參加，除錯活動範圍包括台東縣境內公共空間標示如旅服中心、公園、學校、公車站、台東縣政府所屬官方網站及APP等，只要有英語標示錯誤的地方都可提出。除錯的內容包含，英文拼字錯誤、用字錯誤、排列錯誤、翻譯錯誤及文法錯誤。



參與民眾於活動官方line@臺東縣全民英語查碴看上傳錯誤標示與建議正確寫法，經活動雙語顧問團審議認定正確且與他人無重複者，即可獲贈面額新台幣500元禮券1份，每人挑錯次數不限，最高可獲得1500元禮券，限量200份。



另為鼓勵台東縣民參與，除上述獎勵外，凡依活動流程參加的縣民於活動結束後還可另獲參加獎，限量也是200份。



縣府表示，台東縣每年都舉辦多項大型國際觀光活動吸引大批國外人潮參與，但在營造友善英語環境如雙語路標、指示牌等建置方面仍有許多改善空間，希望藉活動營造國際友善生活環境，並提升全民英文素質，呼籲大家暑期來台東遊玩時不忘睜大眼睛，踴躍來找碴拿獎。1060714