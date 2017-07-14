（中央社記者溫貴香台北14日電）民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津今天說，立法院處理中央政府總預算案付委，行政院沒有上台報告只送書面報告有前例可循，且符合議事規範。



中國國民黨立法院黨團書記長林為洲上午在議場內召開記者會表示，立法院職權行使法清楚規定，預算案一定要經報告、質詢，但立法院長今天卻屈服行政院壓力，未完成法定程序就直接用多數決付委審查。



民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨團幹事長葉宜津隨即提出立法院處理中央政府總預算案付委情況概況一覽表，證明行政院長沒有上台報告只送書面報告的情況，有前例可循且符合議事規範，今天是第四例。



葉宜津表示，前瞻基礎建設特別預算案送到立法院，被國民黨團用哨子、汽笛、水球、道具鈔等鬧劇般杯葛，覺得很遺憾，不得已只好透過強行表決將前瞻基礎建設特別預算案付委，這項作法完全符合議事規則且有前例可循。



葉宜津說，在議場直接拿立法院公報給國民黨立委賴士葆看，民國86年3月14日立法院審查87年度中央政府總預算案，當時行政院長連戰沒有上台報告，只有書面，就將總預算案付委，當時賴士葆表示「行政院長連戰也沒有來報告，只要有送書面報告就可以」。



葉宜津說，歷史上有3次行政院長未做報告只送書面資料，除連戰因副總統兼任閣揆爭議外，民國89年因核四案前行政院長張俊雄、民國102年因九月政爭前行政院長江宜樺都只送書面沒有上台報告。



葉宜津表示，立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商，民進黨團釋出善意，只要國民黨團願意好好理性審查，讓林全上台報告並備詢，朝野立委依法行使職權，民進黨團願意退讓，讓行政院長林全延至下週一(17日)上台報告，但國民黨團悍然拒絕，不得已只好將前瞻基礎建設特別預算案付委。1060714