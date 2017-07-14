IDF接機25週年 空軍：不以此滿足中央社 (2017-07-14 13:53)
（中央社記者劉麗榮台中14日電）空軍IDF戰機接機25週年，空軍副司令胡開宏今天說，當前兩岸仍潛在衝突危機，中共武力威脅依舊存在，不能以今天成果為滿足，要提升空防戰力，使敵人不敢越過雷池一步。
空軍上午在台中清泉崗基地舉行「IDF型戰機接機25週年」活動，由空軍副司令胡開宏中將主持，邀請歷任隊長、當年參與接機與研發等貴賓「回娘家」，包括前國防部長李天羽、首位IDF試飛官吳康明將軍等人都出席，共同回顧當年克服萬年的艱辛歷程及今日戰力堅實的豐碩成果。
胡開宏指出，當年由於受到國際情勢演變及戰略環境影響，台灣軍購環境較其他國家來得艱困，因此武器來源一再遭受阻礙，除了透過外購引進軍事科技外，更需仰賴國防自主，才能突破障礙，構建新一代戰力。
胡開宏說，從IDF經國號戰機的研發、量產到接機、成軍，在在顯示台灣國防科技研發的實力及生產製造力，已有相當亮眼成績，更顯得國防自主的積極戰略涵義，因為當初高性能戰機研發成功，才能促使西方科技大國願意出售先進戰機，並結合成為台灣優異新一代的空中戰力，這也才證明，自助才會人助。
胡開宏指出，當前兩岸關係仍潛在衝突危機，中共武力威脅依舊存在，「我們不能以今天的成果為滿足」，只有積極備戰才能止戰，唯有實力堅強，才能維持和平，要提升空防戰力、建立可恃的武器，使敵人不敢越過雷池一步。1060714
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