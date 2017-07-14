（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）2017第十屆台灣國際音樂節，今天起連續3天在新竹縣文化局登場，除了國內優秀團隊輪番演出外，也邀請日本音樂團隊舉辦售票音樂會，不妨趁週末假期享受管樂魅力。



新竹縣文化局長張宜真表示，第十屆台灣國際音樂節活動內容包含特邀日本團隊售票場次音樂會、「第六屆全球華人室內管樂合奏大賽」、「大師講座」、「國際交流音樂會」及「國際音樂特展」，節目豐富精彩。



新竹縣議員、新竹縣立交響管樂團團長郭遠彰表示，台灣國際音樂節於西元2007年開始舉辦，已成為台灣具規模及知名度的盛會，此次邀請多組外國團隊，以及多位國內外的重量級音樂家共襄盛舉，「不能錯過目睹大師風采與國際優秀團隊的精彩演出」。



台灣管樂指導者聯盟執行長黃健能表示，台灣國際音樂節英文「Taiwan Band Clinic」的英文最後一個字「Clinic」，有診所、診療的意思，也就是在享受音樂之餘，藉由系列講座，對管樂曲、吹奏技巧、合奏基礎訓練，有更深入的了解。



新竹縣政府邀全國喜愛音樂的朋友，一起參與及支持這場國際音樂盛宴，詳細音樂節資訊可至活動官網http://www.taiwanbandclinic.org 或新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」www.facebook.com/hchcc.gov 查詢。1060714