（中央社記者陳俊華、王承中、溫貴香台北14日電）立法院臨時會院會今天經表決通過，將中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查，並將行政院書面報告送交各立法委員參考。



立法院臨時會原訂邀請行政院長林全報告前瞻基礎建設特別預算案，林全在民主進步黨籍立法委員保護下進議場，中國國民黨籍立委則鳴汽笛、撒道具鈔，朝野再度爆發推擠衝突，甚至互相砸椅子。因場面混亂，立法院長蘇嘉全請林全及部會首長先行離席。



蘇嘉全在10時召集朝野協商，時代力量立法院黨團及親民黨團提議，是否能將林全報告及備詢延到下週一（17日）再進行？民主進步黨團表示，若質詢延到17日就能順利進行，執政黨當然可以接受，但重點是國民黨接不接受？蘇嘉全說，再與中國國民黨團溝通，協商無共識。



蘇嘉全在11時10分宣布繼續開會，他說，這次會議現場過於混亂，致使行政院長及部會首長未能上台順利報告並備詢，且經過協商未獲致共識。現有民進黨團提議，將中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查，並將行政院相關書面報告送各立法委員參考。



因國民黨團有異議，進行表決。國民黨籍立委在台下高喊「院長違法」，並撒預算書、道具鈔，還朝著主席台丟水球，企圖干擾會議進行。



蘇嘉全表示，表決結果出席68人，贊成64人、反對4人、棄權0人，贊成者多數，決議中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查，並將行政院書面報告送各立委參考。隨即宣布散會。



表決通過後，國民黨團隨即在議場中舉行記者會。國民黨團書記長林為洲表示，立法院職權行使法清楚規定，預算案一定要經報告、質詢，但立法院長今天卻屈服行政院壓力，未完成法定程序就直接用多數決付委審查。



林為洲說，從今天開始，國民黨團不會再尊重立法院長，也不再跟執政黨做任何協商，從今天開始，立法院永無寧日。中國國民黨籍立法委員賴士葆說，立法院長蘇嘉全是台灣民主的劊子手，今天是蘇嘉全扼殺台灣民主之日。



民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋說，國民黨團把國會當廟會，純粹想以野蠻行為掩飾不願意監督前瞻基礎建設特別預算案；國民黨團質疑預算案違法編列要求退回審查，提出的理由完全不符合違法編列的要件，呼籲國民黨回歸理性嚴格審查。



民進黨籍立委蘇巧慧說，國民黨團對於前瞻基礎建設特別預算案，議場內投票都反對，投票後又拉著相關部會首長希望該地有建設，甚至附帶決議，國民黨籍立委都在爭取，回到地方選區更宣稱建設是他爭取，在選區邀功，在議場上反對，實在看不懂，這到底是哪種策略。



時代力量立法院黨團上午舉行記者會，時力黨團總召徐永明說，將邀請林全討論前瞻計畫及預算，希望能有實質討論，時力對預算有非常多意見，也有很多問題想問林全，相信行政部門會樂意解釋前瞻計畫，時力邀請林全討論前瞻計畫，「沒理由拒絕」，黨團也願到行政院拜會，進行實質討論，「是非常卑微的要求」。



時代力量籍立委黃國昌說，今天這樣的結果是民眾不樂見的，林全都能上這麼多電視節目說明，時力誠摯邀請林全，針對預算編列的想法、希望達成的效果，能與時力黨團交換意見，對實質審查、公民社會有很大幫助。1060714