台北市長柯文哲表示，台北藝術中心第一標順利標出，文化局長鍾永豐應該是鬆了一口氣。（圖／記者江昱逵攝，2017.7.14）

台北藝術中心承包商去年11月倒閉，讓工程陷入停擺，但昨日第一標順利標出，第二標目前也在作業中，對此，台北市長柯文哲今（14）日表示，這種因為營造公司倒閉，而有未完成的工程，通常別的廠商要來接手意願都很低，不過現在終於順利發包，還笑稱文化局長鍾永豐「他應該是鬆了一口氣吧。」

斥資近60億元的台北藝術中心，去年承包商破產倒閉，工程停擺至今，甚至有議員質疑，根本是大巨蛋案翻版，而當時鍾永豐為此標案賭上官位，稱如果沒有處理好，就請辭以示負責。

柯文哲指出，目前第一標是把外牆做起來，把整個建築物保護住，但裡面比較複雜的部份，還是要留到第二標處理，因為這種因為營造公司倒閉，而有未完成的工程，通常別的廠商要來接手意願都很低。

而鍾永豐隨後受訪強調，北藝標案獲得市府高度重視，柯文哲甚至指示台北市副市長鄧家基、林欽榮一起列管，同時請府外專家學者協助，也對未來招標方式、現場處理方式做很多實務面討論。

鍾永豐說，目前第一標工期預計400天，原本是想要一次性解決北藝的所有問題，但之後發現實務操作上有困難，因此才會採兩段式發包處理。

由於鍾永豐曾為北藝標案賭上烏紗帽，現場記者也追問柯是不是不會換文化局長了，柯笑說，「他應該是鬆了一口氣吧」。

台北市文化局長鍾永豐曾為了台北藝術中心標案，賭上自己的烏紗帽，現在第一標順利發包，終於讓他能「鬆口氣」。（圖／記者江昱逵攝，2017.7.14）