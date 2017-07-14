台灣積極推動與東南亞國家交流，隨著東南亞籍的新住民人口在台灣逐漸增加，媒體如何扮演台灣和新住民間溝通的角色引發討論，新住民的媒體近用權也受到重視。在台灣的傳播環境仍是以中華文化為主，外語節目又多半是英語的情況下，公共媒體可在東南亞新住民媒體使用權扮演積極角色。

◎新住民人口漸增媒體權利受重視

政府推動「新南向政策」，擴大經濟、教育、文化、人員等方面的交流，隨著東南亞人口來台灣數量逐漸增加，雙邊接觸也日益密切。根據統計，新住民配偶和子女已經占台灣人口的20分之1，討論如何促進交流似乎已經不足以應付當前的情勢，更重要的應是討論如何保障新住民的權益。

當東南亞新住民初來台灣時，他們從媒體知道台灣的大小事、社會現況、自己家鄉的消息、自身權益相關的訊息，甚至透過媒體學中文。媒體對新住民而言，不只是傳遞新聞的管道，而是他們熟悉新環境的重要依賴。中央廣播電台越南語主持人陳燕麗說：『(原音)她聽到我們新聞節目之後，她知道，喔，原來是在講這個，再來比較受歡迎的是華語節目，教華語的，當然是想加強語言能力，然後可以跟夫家的人溝通，再來是聽友時間、外勞短訊，還有做菜節目；那有些朋友聽我們做菜節目之後，晚上就馬上說，剛好冰箱有什麼菜，就馬上拿出來煮。』

除了透過央廣了解台灣、思念家鄉，前四方報總編輯張正也表示，四方報也是東南亞新住民仰賴的媒體，讓身在異鄉的新住民獲得慰藉。張正說：『(原音)我自己就常常會接到越南朋友打電話來，印象非常清楚有一個在淡水姓伍的小姐，她常常打電話來，因為她常常沒收到報紙。她用中文跟我講，她說你不知道，我每個月都在等這份報紙，就像小孩子等出去買東西的媽媽回來，媽媽一直不回來，小孩子就一直在家等、一直在家等。她都會說拿到報紙第一天就看完了，熬夜看完，然後繼續等29天，等下一個月。』

◎媒體權利是公民基本權利 應保障

但是，台灣媒體環境仍是以中華文化為主，外語節目也多半是英語，台灣民眾習慣接觸中文或英語的節目，但看到東南亞國家語言節目時，卻可能馬上轉台；台灣缺乏了解東南亞國家的語言、文化的媒體環境。而在台灣的新住民也很難從媒體上看到或聽到家鄉語言的節目，新住民的媒體近用權被主流文化忽視。

張正認為，新住民的媒體近用權是中文不好的新住民的基本權利，就像是民眾都應該享有健保一樣。中正大學傳播系副教授管中祥指出，溝通必須是雙向的，族群媒體更要有文化傳承和社會溝通的功能。管中祥認為，新住民的文化公民權是基本保障，而國家政策必須有這樣的思考。他說：『(原音)可是傳播回到英文是communication，它叫做溝通，所以傳播媒體不應該只是傳遞訊息，也就是有一個前提，如果叫做溝通就是我講你聽、你講我聽，這很重要的部分是在對話，可以看見彼此。所以族群媒體應該有2個很重要的功能，一個功能是文化傳承，另外一個是社會溝通，就是我怎麼讓別人聽到我的意見、我的聲音，然後我也可以聽到你的意見、你的聲音，不然就會變成2群不同的人一直活下去。』

◎新住民媒體權益 公共媒體可扮演積極角色

央廣副總臺長李重志指出，隨著新住民人口在台灣逐漸增加，他們的媒體公民權利也需要受到重視，商業媒體礙於商業利益，很少在商業頻道見到東南亞相關節目，這時候就需要公共媒體發揮積極角色。李重志說：『(原音)例如說我想要聽越南卡通可不可以、唱印尼兒歌可不可以，我有一個泰國語電視節目在頻道上播出可不可以，政府當然說可以，你就去找第四台自己播吧，可是由於商業利益以最大多數人考量，他們不一定，而且應該就是不會給這3種語言，因為收聽人數遠不及大多數主流語言使用群的人數，所以這時候公共媒體就要介入，公共媒體就要負擔這種角色。』

保障新住民的媒體近用權是從更積極的層面思考新住民的權益，如果新住民接觸媒體障礙降低，將大幅增加雙邊交流的速度與深度，強化台灣在東南亞國家的影響力。

另一方面，隨著網路科技日新月異，在人手一支智慧型手機的時代，網路已經成為新住民獲得資訊的主要工具，媒體環境因為網路而進入重整的渾沌時期，新住民已經善於透過網路了解新環境；在這樣的情況下，又該如何促進新住民的媒體近用權，也是媒體應該思考的課題。