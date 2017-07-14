前瞻直接付委 林為洲嗆立院永無寧日NOWnews今日新聞 (2017-07-14 13:46)
立法院14日召開臨時會繼續處理前瞻計畫預算案，行政院長林全出席報告備詢，遭到國民黨團杯葛無法上台，最後立法院長蘇嘉全宣布表決通過，直接付委審查。對此，國民黨首席副書記長林為洲認為，難道阻擋就可以不用讓林全上台報告？卻直接以多數決表決付委，將來不會跟執政黨協商。
林為洲認為，行政院違法編列預算，前瞻計畫預算書主計畫不改，結果立法院長卻屈服於行政院壓力，根據《立法院職權行使法》規定，年度或特別預算一定要經過行政院報告和詢答，才能送出院會進入委員會，法定程序一定要完成，才能合法。
林為洲提到，今天將民主抹滅，直接以多數表決付委，而民進黨唯一理由是國民黨阻擋報告，難道遭阻擋就不用詢答嗎？立法院長開始帶頭違法，國民黨拒絕承認，違法院長應該下台，從今天開始不會尊重立法院，將來不會再跟執政黨協商，立法院將永無寧日。
國民黨立委賴士葆批評，這是台灣民主死亡日，預算案一定要經過行政院長報告才能付委，沒有依法行政就不是民主；蘇嘉全這一槌，扼殺台灣民主，全國都要記得這一天。
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