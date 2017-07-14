中國諾貝爾和平獎得主劉曉波13日傍晚去世，在台灣各界陸續引發迴響。台灣早年反對運動領袖康寧祥先生認為，劉曉波過世，啟發台灣人民更加珍視民主自由。

「台灣亞太發展基金會」董事長康寧祥今天(14日)接受本台專訪時，對劉曉波的去世深表難過，他以哽咽的語氣說：『(原音)我這幾天從國內外媒體看到劉曉波離開這個世界的大量報導，想到劉曉波先生起草的零八憲章，希望中國能建立民主政體，追求人類共同的普世價值，自由、平等、人權，卻這樣離我們而去，連諾貝爾和平獎都無法出席領取，我希望這種榮譽將來由全中國人民代他領取…』

從黨外時期就開始從事政治運動的康寧祥先生，曾經擔任過立法委員、監察委員、和國安會秘書長，康寧祥進一步指出，『(原音)劉曉波先生的過世啟發台灣人，要珍惜這幾十年得來不易的民主自由，我們能用選票改變政府決定台灣的未來；中國大陸的人民請不要為劉曉波先生的離去感到挫折、灰心、絕望，請繼續努力，因為羅馬不是一天造成的；希望有一天十幾億的中國人民也能像台灣人民一樣，用選票選出自己的政府，自己的議員，決定自己的命運！』

康寧祥最後特別向劉曉波的遺孀劉霞致意，請她節哀，千萬珍重。