（中央社記者郝雪卿台中14日電）中台灣藝廊盛事「台中藝術博覽會」將從21日起到23日登場，中華民國畫廊協會理事長鍾經新今天說，今年著眼台中優雅、舒緩的獨特城市風格，凸顯台中藝博的獨特性。



第5屆「台中藝術博覽會」將於21日到23日在台中日月千禧酒店登場，主辦單位表示，今年邀請到國內外57家畫廊共襄盛舉，集結超過300位藝術家參展，其中包括丁雄泉、張義雄、吳繼濤等大師之作。



中華民國畫廊協會從2013年起開辦「台中藝術博覽會」，邀請國內外品牌廊推出優秀藝術家作品，為中台灣民眾帶來視覺藝術饗宴，今年剛接任畫廊協會理事長的台中大象藝術空間負責人鍾經新表示，今年共有來自海內外57家優質畫廊參與，將完整呈現國內外優秀藝術家作品。



今年主題「以身為度：尋訪城市中的雕塑」是由鍾經新所構思催生，她說，將聚焦雕塑如何提升城市的美學品味、定位城市精神，不僅大接地氣，還特別凝聚在地美術館、文化中心、藝術空間、建設公司等各界力量，形塑也凸顯台中藝博在台灣飯店型博覽會的獨特性。



鍾經新指出，全國畫協最近4年在台中舉辦的藝術博覽會，她都出任總召，力求一年比一年更有斬獲，由於展場位於台中市七期重劃區，因此，她思考如何呼應場域特性而規劃雕塑的主題，屆時將有一半以上的展品為雕塑創作，應該是中台灣少見的陣容，可望吸引收藏家與建築業者前來尋寶。1060714