外交部評估 放寬新南向國家優惠簽證中央社 (2017-07-14 13:24)
（中央社記者翟思嘉台北14日電）中華民國近來開放多個中南美洲邦交國免簽待遇，官員今天表示，目前菲律賓也在研擬免簽的名單之列，也正在對印尼、越南、印度等新南向國家評估優惠簽證措施。
外交部12日起實施拉丁美洲及加勒比海地區11個邦交國國民來台免簽證措施，包括巴拉圭、貝里斯、多明尼加、瓜地馬拉、聖文森、聖克里斯多福與尼維斯、聖露西亞、薩爾瓦多、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜，可免簽停留30至90天。
官員表示，從2016年8月1日試辦泰國、汶萊免簽措施後，陸續有拉美邦交國提出希望對等待遇，加上對上述國家試辦電子簽證後，觀察情況良好，最終決定向上述國家開放免簽待遇。
此外，配合新南向政策，自2016年10月7日起，台灣已經將菲律賓列為「電子簽證」適用國家，官員表示，開放免簽必須綜合考慮各種影響，目前國內警政機關人力多投入世大運，待世大運任務完成後，會再將菲律賓免簽納入考量。
官員說，未來也將考慮向印尼、越南、印度等新南向國家提供優惠簽證措施，但仍需要一段時間的評估。1060714
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