（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天接見吐瓦魯國會議長陶希，蔡總統感謝吐瓦魯在今年的世衛大會為台灣仗義執言，做台灣的後盾；她說，期待吐瓦魯持續支持台灣參與聯合國氣候變遷綱要公約。



位於南太平洋的友邦吐瓦魯國，國會議長陶希（H.E. Otinielu Tausi）伉儷一行應邀來台訪問。蔡總統今天在總統府接見訪團。



蔡總統提到，台灣與吐瓦魯的邦交超過38年，雙方互動非常密切；一直以來吐瓦魯都是台灣堅實的夥伴，在各個國際場域給台灣最大的支持，今年5月世界衛生大會，台灣受到不公平的對待，吐瓦魯也提案力挺台灣的參與，為台灣仗義執言，她要特別感謝吐瓦魯協助，做台灣後盾。



蔡總統表示，相互扶持，走向世界，這是兩國共同的目標。台灣與吐瓦魯都是海洋國家，同樣面對全球暖化議題的挑戰，她也期待吐瓦魯持續支持台灣參與聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC），讓兩國可以一起努力，為全球的永續發展做出貢獻。



另外，蔡總統指出，從過去以來，台灣與吐瓦魯兩國的合作，不論是在農業、人力資源、潔淨能源、醫療或者文化等各領域都有豐富的成果，未來也將持續以踏實外交互惠互助的精神，深化兩國的交流合作，共創更好的發展。1060714