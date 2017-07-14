怪獸佔領市府廣場 巨大章魚及3米Q版恐龍 2017新北市兒童藝術節滿滿怪獸搶先看



(中央社訊息服務20170714 11:44:42)什麼！新北市府大樓被巨大章魚占領了？色彩鮮豔、隨風搖動的超巨大章魚腳吸引民眾的目光，原來這是「2017新北市兒童藝術節」的巨型裝置藝術，除了盤踞市府的章魚怪，在廣場周邊大大小小造型不同的可愛的怪獸，讓市民廣場有滿滿的童趣氛圍。



文化局說，今年兒童藝術節以「歡迎光臨怪獸島」為主題，市民廣場化身為一座怪獸島，主要活動將在8月4日至8月13日登場，眾多的怪獸公共藝術裝置則在昨(13)天搶先亮相，由國內外藝術家帶來超過30隻各具特色的怪獸作品，藝術與樂趣兼具，吸引大小朋友的目光。



盤踞在市府大樓的《章魚佔領》，出自英國街頭藝術家Filthy Luker(痞子路克)，他的作品四處偷襲各大城市，這次將大章魚藏身新北市政府，10隻10公尺長的大觸角，隨風搖動宛，帶給觀眾不同藝術想像。臺灣新銳藝術家賴冠仲特別為活動打造的4隻Q版恐龍《馬卡龍》，高達3米，是怪獸朋友中的正義尖兵，將帶著其他怪獸們一起抵抗盤踞市府的章魚怪，還有蔡潔莘帶來的《讓我們今天就擁抱吧！》、劉育明作品《小黑》等，滿滿的怪獸要給小朋友一個難忘的暑假。



「2017新北市兒童藝術節」從8月4日起至8月13日止於新北市市民廣場舉行，裝置藝術則於7月13日起搶先亮相，系列活動板橋435藝文特區「435玩藝夏」本周末(7月15日、7月16日)也有劇場表演及活動，歡迎有興趣的民眾一同來參與。相關活動訊息可上「2017新北市兒童藝術節」活動官網查詢http://www.jackie-imc.com/2017newtaipeicitycaf/。



訊息來源：新北市政府文化局



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