元培醫事科大退休人員歡送聚餐充滿溫馨感恩



(中央社訊息服務20170714 11:17:56)元培醫事科技大學三位老師醫管系姜逸群老師、環衛系石鳳城老師及護理系陳光慧老師將於8月1日退休；三位職員總務處事務組陳英文、鄭志剛先生及教務處註冊組古秀玉小姐將於9月退休，7月11日辦理退休餐會，由校長林志城、副校長蔡世傑及執行董事蔡雅賢帶領學校師長共同參與聚餐，對退休人員予以致謝。



蔡執行董事感謝三位老師願意將一生的教育工作奉獻給元培，指導學校的學術專業，讓專業可以繼續延續下去；感念三位職員對學校的用心與付出，願意為元培服務25年以上，選擇信任，在元培成家立業，相當難能可貴，真的非常感恩元培可以擁有願意做事、願意貢獻及認真打拼的伙伴。未來祝福退休的老師與職員可以創造不一樣的第二春，透過運動，保持身心愉快，更重要的是要保持健康的身體。



林校長與蔡副校長肯定退休的老師與職員為學校的貢獻，願意將一生奉獻給元培，為元培盡心盡力的服務，雖然退休，但還是希望可以借助退休人員更多的才能，雖然面臨少子化，但學校的專業風格與教學品質仍要是傳承下去，畢竟學校在拼轉型，所以希望可以多多回來給予指導，提供更多的助力，最後誠心的邀請退休人員參與今年度校慶的校友大型餐會，也祝福退休人員往後的日子可以健康愉快充實。



退休人員感謝學校給予的照顧與祝福，可以加入元培這個大家庭，是相當美好的回憶，感念元培願意給予服務的機會，擁有在元培的經驗，相當寶貴與甜美，未來，將帶著不同的生活方式，好好享受退休生活，邁向不一樣的人生。



最後參與師長均獻上滿滿的祝福與感恩，感謝退休人員的付出，歡迎各位退休人員可以多多回來元培。董事會及學校都分別贈送紀念品、獎牌及花束給退休人員，退休人員在依依不捨的溫馨餐會中留下美麗回憶。



訊息來源：元培醫事科技大學



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