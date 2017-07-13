再不抗氣候變遷 熱浪恐讓飛機飛不了中央社 (2017-07-13 20:28)
（中央社紐約13日綜合外電報導）今天公布的研究顯示，全球暖化導致熱浪侵襲愈來愈頻繁及溫度上升，數十年後於最熱日子當中，全球1/3飛機可能因太熱無法起飛，紐約拉瓜迪亞機場和杜拜國際機場可能受害最深。
美國研究人員表示，由於暖空氣降低機翼產生拉升力的能力，航空公司愈來愈可能被迫減少旅客、貨物或燃油量，以安全起飛。
研究人員表示，到2100年，全球平均溫度預計將攀升約攝氏3度。他們指出，熱浪愈來愈常見將對航空業構成很大威脅。研究結果發表於「氣候變遷」期刊（Climate Change）。
研究人員發現，到2080年，機場年度日最高溫可能上升攝氏4到8度，造成更多航班延誤或取消。
在一天溫度最高時，負重滿載的飛機可能有10%到30%必須卸重，才能展開航程。
研究作者表示，這種現象可能迫使航空業為利潤降低做好準備。
這項研究說，譬如，一架有160個座位的飛機在酷熱天要安全起飛，可能需移除13名乘客。
研究主要作者、美國哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員柯費爾（Ethan Coffel）在聲明中說：「我們的研究顯示，限重可能對成本帶來重傷害。」
研究人員對19個主要機場進行評估，受影響最深的機場可能包括跑道較短的紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia），以及阿拉伯聯合大公國的杜拜國際機場，原因是天氣酷熱。
而受影響最小的機場包括紐約甘迺迪國際機場（JFK）、倫敦希斯羅機場（Heathrow）和巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）。1060713
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》