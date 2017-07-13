（中央社紐約13日綜合外電報導）今天公布的研究顯示，全球暖化導致熱浪侵襲愈來愈頻繁及溫度上升，數十年後於最熱日子當中，全球1/3飛機可能因太熱無法起飛，紐約拉瓜迪亞機場和杜拜國際機場可能受害最深。



美國研究人員表示，由於暖空氣降低機翼產生拉升力的能力，航空公司愈來愈可能被迫減少旅客、貨物或燃油量，以安全起飛。



研究人員表示，到2100年，全球平均溫度預計將攀升約攝氏3度。他們指出，熱浪愈來愈常見將對航空業構成很大威脅。研究結果發表於「氣候變遷」期刊（Climate Change）。



研究人員發現，到2080年，機場年度日最高溫可能上升攝氏4到8度，造成更多航班延誤或取消。



在一天溫度最高時，負重滿載的飛機可能有10%到30%必須卸重，才能展開航程。



研究作者表示，這種現象可能迫使航空業為利潤降低做好準備。



這項研究說，譬如，一架有160個座位的飛機在酷熱天要安全起飛，可能需移除13名乘客。



研究主要作者、美國哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員柯費爾（Ethan Coffel）在聲明中說：「我們的研究顯示，限重可能對成本帶來重傷害。」



研究人員對19個主要機場進行評估，受影響最深的機場可能包括跑道較短的紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia），以及阿拉伯聯合大公國的杜拜國際機場，原因是天氣酷熱。



而受影響最小的機場包括紐約甘迺迪國際機場（JFK）、倫敦希斯羅機場（Heathrow）和巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）。1060713