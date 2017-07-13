飛利浦強調在智慧牙刷只是起步，將會有更多智慧用品引進台灣（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.7.13）

物聯網帶起眾多應用，對於一般人最有感，可能就是智慧家庭，不論電視、洗衣機、冰箱等用品，都可以使用手機遠端控制，荷蘭電子公司飛利浦著重在居家生活與照護，不論智能牙刷等小物品，或年長者照顧協助，都會是發展目標。

飛利浦表示，放眼全球不同區域，飛利浦已經推出許多智能用品，包括空氣清淨機、廚具、燈具等，都能夠使用手機控制，依照區域特性，分別使用藍牙或 WIFI，在台灣首推智能牙刷只是第一步，未來將引進其他產品。

飛利浦觀察到醫療或居家照護市場，現在 40 至 50 歲民眾，要同時面對長輩照顧與工作雙重壓力，相當難兼顧，但這族群正好習慣使用智慧型手機，可以藉由智能用品，輔助照顧提高效率與降低壓力。

目前部分照顧長者方式，可能是架設閉路電視，雖然提供即時影像，但不可能長時間觀看，飛利浦居家照護設備，能夠感應且記錄年長者在家行為與習慣，例如上廁所時間，一旦發生異常，就能夠緊急通知，避免或降低傷害。

目前許多智能設備都會回傳數據，作為大數據分析依據，但目前飛利浦智慧用品沒有相關規畫，使用者雖然能看到分析數據，但是不會回傳給企業，對於隱私權給予一定保護，但智慧用品是否結合人工智慧，則要看地區特性而定。