台灣So-net今（13）日宣布《白貓Project》與《東離劍遊紀》合作活動。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.13）

日本Sony集團旗下網際網路服務事業So-net（台灣碩網網路娛樂公司）於今（13）日宣布，攜手與大霹靂國際整合行銷股份有限公司跨界合作，台日混血的奇外武俠布袋戲《東離劍遊紀》將登入《白貓Project》，並推出繁中版首創獨特島嶼，人氣角色「殤不患」、「丹翡」與「凜雪鴉」也將出現在遊戲中。

台灣So-net董事長永田博丈（左）與大霹靂國際整合行銷股份有限公司總經理陳義方（右）共同啟動合作活動。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.13）

繼《魔島少年》後，《白貓Project》將再次與知名IP進行大型活動合作，《東離劍遊紀》x《白貓Project》將於14日至28日期間登場！台灣So-net董事長永田博丈表示，代理高品質日本手遊與提供最佳化在地服務一直是台灣So-net的堅持，也很高興《白貓Project》能與《東離劍遊紀》展開合作，相信一定會帶給玩家新奇的遊戲體驗。

現場展示「殤不患」、「丹翡」與「凜雪鴉」三尊布袋戲人偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.13）

現場展示「殤不患」、「丹翡」與「凜雪鴉」三尊布袋戲人偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.13）

本次合作活動將在《白貓Project》中打造濃濃奇幻武俠風自製的「島嶼關卡」，通過活動任務後可獲得故事中經典建築「鍛劍祠」，關卡中也可以獲得強化石板「封魔符文」，趕緊深入其境、一同與其他玩家擊敗魔神「妖涂黎」！

此外，《東離劍遊紀》角色「殤不患」、「丹翡」與「凜雪鴉」也現身首度對外公開的So-net全新辦公室，帶領大家直擊官方生放送直播攝影棚，並帶領玩家淺先體驗本次的合作活動！

台灣So-net全新辦公室。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.13）