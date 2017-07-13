嗎啡具有強力止痛的療效，但卻也有成癮和及猝死的風險。國家衛生研究院耗時6年研發出小分子新藥，止痛效果跟嗎啡一樣好，卻能大幅降低副作用，近期將進行臨床前試驗，盼未來能取代嗎啡，提供病患止痛新選擇。

國家衛生研究院、中央研究院13日舉辦聯合技術發表會，以小分子藥物、個人化醫療檢測技術、蛋白質藥物為主題，發表相關研究成果。

國衛院生技與藥物研究所副所長陳炯東表示，嗎啡是強效止痛藥，常用於緩解心絞痛、手術後疼痛、慢性神經痛、癌症等中重度疼痛，但嗎啡具有成癮性，還可能有便秘、呼吸抑制等副作用，嚴重甚至引發猝死。

陳炯東說，研究團隊花了6、7年時間，研發出一種小分子藥物，只要和嗎啡抑制劑並用，經特別的機轉就可透過人體內鴉片受體達到強力止痛效果，且大幅降低副作用。陳炯東：『(原音)兩個藥物同時並用之下，它還是會保有原來的止痛效果，但是副作用，例如嚴重抑制呼吸的副作用，或者是便秘的副作用就消失了，這是我們目前看到在動物試驗上的一些現象。』

陳炯東指出，目前新藥將進入臨床前試驗階段，大約1到2年後，再正式進入人體臨床試驗，有機會於7到8年後完成，盼在獲得藥證之後，能提供給病患另一個止痛藥物的選擇。