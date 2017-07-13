中新網7月13日電 據外媒12日報導，若特朗普政府的計劃順利推動，美國公民搭乘國際航班將必須進行臉部掃描，這項計劃引來憂慮隱私權人士的批評。

美國國土安全部表示，這是成功擴大追蹤非移民外籍人士計劃的唯一辦法。美國自2004年起規定非移民外籍人士必須進行生物辨識掃描，但目前只在入境前採集指紋和拍照。

美國國土安全部說，他們準備對出境旅客進行臉部掃描，以加強追蹤簽證逾期滯留美國的人，同時也強化安全措施。但為了順利推展計劃，美國公民也必須進行臉部掃描。維護隱私人士則批評這種作法踰越國會的授權範圍。

波士頓、芝加哥、休士頓、亞特蘭大、紐約的肯尼迪和華府的杜勒斯等6座機場，在奧巴馬政府時期已經開始進行臉部掃描測試。國土安全部希望明年起擴大至美國其他旅客流量大的國際機場。

測試期間，乘客可以選擇不接受掃描。但國土安全部旗下的美國海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection）網站6月12日的文件指出：「個人要確保他或她搭乘國際班機時，不會被搜集生物辨識的唯一方法就是不要搭機。」

負責這項計劃的海關官員華格納（John Wagner）接受美聯社訪問時證實，美國公民搭乘國際班機出境必須接受臉部掃描。

華格納說，海關當局無意保留美國公民的生物辨識資料，14天內就會全部刪除。但不排除未來在完成「適當的隱私檢討並獲批准后」，將會保留這些數據。