來源：封面新聞

就在本周，南極發生了一件大事：一塊重達萬億噸，面積近6000平方公里（接近上海的面積）的冰山崩離南極冰架。相關專家周三（7月12日）警告，這塊超大超重的冰山如果在海上崩塌，將嚴重危及南極附近航行船舶的安全。

據路透社、法新社等媒體報導，英國斯旺西大學（University of Swansea）和英國南極調查局（British Antarctic Survey）的專家表示，事件發生在本周一至本周三（7月10日到12日），「史上最大冰山之一」已經脫離南極半島的拉森C冰架（Larsen C Ice Shelf），脫離后的冰山也獲得獨立命名，被稱為A68冰山。

拉森C冰架是南極四大冰山之一，這次崩裂造成拉森C冰架面積減少了12%以上。位於南極半島北部的拉森A和拉森B冰架，分別於1995年和2002年發生冰山崩裂。

不過本次崩離完全在科學家的預料之中，早在2011年科學家就監測到拉森C冰架出現長達120英里的裂痕，2014年裂痕開始快速變大，2016年冬天開始，科學家通過衛星密切監測拉森C冰架的崩裂活動，在過去幾個月，發現這塊大冰山已瀕臨斷裂，出現脫離C冰架的跡象。

一直在研究南極拉森C冰架的斯旺西大學教授盧曼（Adrian Luckman）說：「這屬於冰層的正常活動，罕見的是冰山的面積太大了。」「這塊大冰山是有史以來最大的冰山之一，很難預測它對世界可能造成的衝擊。」

「這塊分離后的冰山有可能保持完整，但更有可能繼續崩裂成很多塊，有些可能會停留在原地，幾十年不會融化，而有些則可能會受洋流和海風影響，向北漂移到更暖和的水域。」這塊大冰山脫離南極冰架后，可能危及航行船舶的安全。游輪撞上南極冰山的事件並非沒有先例。

盧曼說：「在未來幾個月或幾年中，拉森C冰架可能會逐漸擴張，也可能進一步崩裂。科學界對此仍有爭議。」「據我們分析，拉森C冰架未來幾年或幾十年內，很有可能再次發生崩裂。」

英國南極調查局專家沃恩（David Vaughan）表示，「如果拉森C冰架繼續大幅度縮減面積，繼續崩裂，我們將看到海平面上升。」封面新聞綜合新華社、路透社、法新社等報導 編輯 安逖