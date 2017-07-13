參訪美超微 鄭文燦：支持企業投資桃園（2）中央社 (2017-07-13 18:30)
桃園市長鄭文燦前往美超微公司位於加州矽谷的總部進行參訪，除了盛讚他們是台灣之光外，對於他們在桃園的擴建計劃，也表示全力支持。中央社記者吳睿騏加州聖荷西攝 106年7月13日
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