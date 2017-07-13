【台灣醒報記者林亭妤台北報導】消費性電子展（CES）為國際上最知名、能見度最高的消費性電子產品和科技展覽活動，600個新創團隊可迅速曝光全球。科技部13日表示，將首次以台灣國家名義號召30個新創公司參加明年的CES，目前規劃以AI為展出重點，希望成為展場前3大參展國，並預期募得新台幣3億元投資。

號召30個菁英團隊

CES於2012年在展中成立「Eureka Park」新創館後，立即成為全球新創指標性活動，嚴格篩選全球600家新創企業參展，1年超過7千條媒體報導露出。科技部產學司司長邱求慧13日在媒體說明會上指出，科技部將號召30個有志一拚的新創公司進軍明年CES台灣新創館，補足我國優秀新創團隊的國際能見度。

目前Eureka Park中最積極培育新創企業的國家為法國，由於背後有法國政府支持的La French Tech推波助瀾（類似台灣的亞洲矽谷），法國去年帶上高達172家新創公司於國際露面，一舉成為館中霸主，遠超過國家數第2名的荷蘭22家、第3名的以色列15家。

邱求慧表示，科技部初步規劃於台灣新創館展出6大關鍵應用領域，以AI帶頭打頭陣，其餘包括資料科學、生醫醫材、生態環境、行動通訊、AR／VR，但確切方向須等到8月15日新創團隊報名截止後，視最後篩選出來的團隊內容做最後定調。

我國具國際潛力股

目前科技部提供的創新創業資源包括：創新創業激勵計畫（協助成立113家新創公司，募資超過11億元）、台灣創新創業中心（協助國際募資，金額累計4650萬美元）以及台矽基金（提供18家新創事業早期資金3480萬美元）。

邱求慧說，計畫中已有多家公司推出亮眼的創新產品，是問鼎國際的潛力股，但多數因國際能見度不夠，仍難打入國際市場，因此要藉由國家的規模經濟效益參加明年CES，協助新創公司大幅度、迅速曝光，找到來自全球最頂尖的客戶，而我國也有望爭取成為會場中的前3大參展國。