加強食品安全是蔡英文總統的重要競選政見，也是政府的重大施政目標。食藥署表示，已爭取到新台幣31億3,300萬元的前瞻基礎建設預算，將用於執行「食品安全建設計畫」，包括興建現代化食品藥物國家級實驗大樓、購置高精密高階檢驗儀器、提升邊境查驗管理系統效能等，以進一步提升把關量能。

食藥署長吳秀梅表示，食藥署提出「食品安全建設計畫」，爭取前瞻基礎建設預算，經行政院核定，給予第一階段經費31億3,300萬，食藥署將用於執行5大重要計畫項目。

在興建現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓方面，吳秀梅指出，現有的食藥署大樓雖還「堪用」，但畢竟老舊且空間狹窄，已無競爭力可言，興建國家級的實驗大樓再加上添購高精密、高靈敏及高通量的高階食品藥物檢驗設備，將可加速不法食品、藥品及毒品的檢驗效率，促進我國食藥檢驗研發技術與國際同步。吳秀梅：『(原音)我們的空間就這麼狹窄，我們想要買儀器已經沒有地方可以放了，有一些國家級的實驗室應該有的設備，我們現在其實是沒有的，不是買不起，而是沒辦法放，所以我們真的是需要這個，有這樣的硬體放了這樣的設備，我們的人才齊聚，對我們的檢驗及食安把關其實是更好的。』

除設置國家級實驗室，食藥署也規劃興建台中港邊境查驗辦公大樓以及倉儲中心。另外，我國雖於2010年建置「邊境查驗自動化管理資訊系統」，但至今未更新過系統，吳秀梅說，食藥署也將藉由前瞻預算提升系統效能，阻絕不法產品於境外；「食品安全建設計畫」並將補助地方衛生單位購置儀器設備，強化區域檢驗體系。

吳秀梅指出，前瞻計畫原是8年計畫，但立法院目前只通過4年計畫，因此，食藥署的經費也從65億8,500萬元減半剩31億3,300萬，但實驗大樓等建設不可能在4年內完成，相信中央一定會讓這個國家級建設繼續蓋下去。她也期盼透過新建設及添購新設備，增加我國食安、藥安量能，強化食安五環。